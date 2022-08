59:03

Abrimos Saltamontes en esta emisión del lunes con sonidos de los Ozark Mountain Daredevils y de Rickie Lee Jones, en ambos casos con canciones de los años 70. Viajamos en tren amenizados por los sonidos 'slide' de la Heritage Blues Orchestra y de los Slide Brothers. Escuchando a los Delta Moon entramos en un tiempo de versiones que hoy gira en torno al "Goin' down south" que R.L. Burnside compusiese y cantase en 1.968. Podemos escuchar también las versiones de este clásico del Blues realizadas por The Black Keys y The North Mississippi Allstars. Cerramos el programa con la tremenda noticia del fallecimiento del trompetista y organista Joey DeFrancesco, a quien escuchamos interpretar junto a dos de sus más grandes amigos, Van Morrison y Jimmy Smith.