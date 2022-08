MILES DAVIS: 'All blues'

58:57

Una vez más enfocamos los minutos de Saltamontes hacia un contenido monográfico, como es en este caso el conocido "All blues", pieza fundamental en el álbum "Kind of blue", que Miles Davis publicase en 1.959. Escuchamos hoy en el programa tanto versiones instrumentales como algunas de las cantadas, que han tenido como base el texto añadido posteriormente por Oscar Brown Jr. Ese es el caso de las interpretaciones de New York Voices, Giacomo Gates y Leata Galloway. En el apartado instrumental figuran la versión original, la de Freddie Hubbard con Oscar Peterson, de 1.982, así como la realizada recientemente por el guitarrista británico Peter Frampton.