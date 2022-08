58:56

Dedicamos hoy los minutos de Saltamontes a saborear algunas de las canciones firmadas e interpretadas por el músico de Luisiana Slim Harpo (James Moore). Se trata de canciones clásicas como "Te-Ni-Nee-Ni-Nu", "Tip on in", "Shake your hips", "I'n a king bee" o "I got love if you wat it", mezclas perfectas de maestría y sencillez, suenan hoy en su propia interpretación y también en la de artistas más jóvenes como Big Daddy Kinsey, Lou Ann Barton, Peter Green, Koko Taylor o Billy Gibbons.