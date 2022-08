58:54

El próximo mes de Septiembre se publicará lo que supondrá el álbum póstumo del Dr. John, "Things happen that way", del que hoy estrenamos "End of the line". Se trata de una canción procedente de la primera obra de los Travelling Wilburys. Dedicamos el resto de los minutos del programa a la compleja y fructífera trayectoria de Malcolm John Rebennack por los sonidos de Nueva Orleans, durante toda su carrera.