59:12

MOZART: Don Giovanni KV 527: Obertura (6.19). La Cetra. Dir.: A. Marcon. Don Giovanni KV 527: Dúo La ci darem la mano (3.21). Danielle de Niese (sop.), Bryn Terfel (bar.), Orq. of the Age of Enlightenment. Dir.: Ch. Mackerras. Eine kleine Nachtmusik KV 525 (16.32). Wiener Mozart Ensemble. Dir.: W. Boskovsky. Don Giovanni: Acto I, Escena de Donna Anna y Don Ottavio (6.33). Kiri Te Kanawa (sop.), Peter Bronder (ten.), Orq. de Cámara Inglesa. Dir.: J. Tate. Concierto para piano y orquesta núm. 24 en do menor KV 491: Primer Movimiento (13.58). Daniel Barenboim (p.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: D. Barenboim. Don Giovanni: Aria de Leporello “Madamina, il catalogo è questo” (5.51). Ildebrando D’Arcangelo (baj.), Orq. del Teatro Regio de Turín. Dir.: G. Noseda.