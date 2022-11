01:00:01

MOZART: Sinfonía núm. 40 en sol menor, KV 550: Movimiento 1 (7.02) Orq. of the Eighteenth Century. Dir.: F. Bruggen. La flauta mágica: arias de bravura de La Reina de la Noche (7.28). Diana Damrau (sop.), Le Cercle de L’Harmonie. Dir.: J. Rhorer. Cuarteto de cuerda en mi bemol mayor, KV 160 (11.10). Cuarteto Hagen. Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, KV 622: Movimiento 2 (6.34). Sabine Meyer (cl.), Orq. Fil. de Berlín. Dir.: C. Abbado. Sonata para piano en do mayor, KV 545 (12.02). Maria Joao Pires (p.). Gran Misa en do menor KV 427: Kyrie y Gloria in excelsis Deo (9.46). Sylvia Mac Nair (sop.), Coro Monteverdi, Solistas Barrocos Ingleses. Dir.: J. E. Gardiner.