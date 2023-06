Retrato de artista

59:43

VILLA-LOBOS: Ciranda das sete notas (11.31). R. Lopes (fagot), Orq. de Cámara Inglesa. VILLA-LOBOS: Samba clásico (3.37). S. Ortega (sop.), L. Kollmeier (p.). VILLA-LOBOS: Concierto para armónica y orquesta en La menor, (selec.) (7.15). R. Bonfiglio (armónica), New York Chamber Symphony. Dir.: G. Schwarz. VILLA-LOBOS: Momoprecoçe (23.26). C. Ortiz (p.), Orq. New Philharmonia de Londres. Dir.: V. Ashkenazy. VILLA-LOBOS: Estudios para guitarra (selec.) (2.30). R. Aguirre (guit.)