57:48

HAYDN (VIII): Sinfonía nº 82 en Do Mayor “El oso” (selec.) (7’57”). Academy of St. Martin in the Fields. Dir.: N. Marriner.Concierto para dos violas de rueda y orquesta en Do Mayor (5’12”). Ensemble Baroque de Limoges. Dir.: C. Coin. Missa Sancti Nicolai (selec.) (6’54”). The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Cuarteto de cuerda en Do Mayor op. 76 nº 3 “Del emperador” (16’). Cuarteto Alban Berg. Trio para violín, cello y piano en Sol Mayor Hob XV:25 (selec.) (6’57”). Trio Beaux Arts. Sonata para clave en Sol Mayor Hob. XVI:27 (13’43”). T. Pinnock (clave).