HANDEL: Il trionfo del tempo e del disinganno, HWV 46 A, Parte II, Aria del placer, ‘Lascia la spina, cogli la rosa’ (5.31). Ensemble Artaserse. Dir.: P. Jaroussky (contraten.). HANDEL: Sonata en Trío para la flauta de pico, violín y continuo en Do Mayor, HWV 386 A (11.22). M. Steger (fl. de pico), K. Heutjer (v.), S: Wienand (clave), La Cetra. HANDEL: Quando in calma ride il mare, HWV 191 (4.10). R. Invernizzi (sop.), T. Bauer (barítono), La Risonanza. Dir.: F. Bonizzoni. HANDEL: Ariodante, HWV. 33. Obertura (6). Il Complesso Barocco. Dir.: A. Curtis. HANDEL: Alcina, HWV 34. Acto III, Aria de Morgana ‘Credete al mio dolore’ (7.31). S. Piau (sop.), Pulcinella. Dir.: O. Gaillard (vc.). HANDEL: Suite para clave, núm. 4 en Mi menor, núm. 4 ‘Sarabande’, HWV 429 (3.17). R. Egarr (clave). HANDEL: Samson, selec. Núm. 42 y 98 (6). Coro y Conjunto de cámara de las RIAS de Berlín. Dir.: M. Creed. HANDEL: Amadigi di Gaula. HWV 11, Acto III, Aria de Amadis ‘Sento la gioia’ (4.38). A. Balsom (trompeta), The English Concert. Dir.: T. Pinnock (arr.).