HANDEL: Alessandro HWV 21, Acto 3, aria de Rosana ‘Brilla nell’alma’ (5.56). J. Di Donato (mezzo.), Il Complesso Barocco. Dir.: A. Curtis. HANDEL: Music for the Royal Fireworks (selec.): Oberture, Bourrée, La Paix, La Rejouissance, Minuet I/II (16). English Baroque Soloist. Dir.: J. E. Gardiner. HANDEL: L’allegro, il penseroso ed il moderato, HWV 55. Parte II, Dúo de soprano y tenor ‘As steals the morn’ (6.37). L. Crowe (sop.), M. Padmore (ten.), The English Concert. Dir.: A. Manze. HANDEL: Concierto para arpa y orquesta, en Si Bemol Mayor, Op. 4, núm. 6 (13.11). U. Holliger (arpa), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. HANDEL: Suite para clave, núm. 5, en Mi Mayor, núm. 4, Aria con variaciones ‘Harmonious blacksmith’ (4.26). G. Touvron (trompeta), J. P. Imbert (órgano). HANDEL: Coronation Anthems, núm. 4 ‘Zadok, the Priest’ (5.19). Coro del King’s College de Cambridge, Academy of Ancient Music. Dir.: S. Cleobury.