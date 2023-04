Resonancias

Secrets of elements. Rebuilding Notre-Dame.

09:56

Banda sonora del documental sobre la reconstrucción de la catedral de Notre-Dame.

Musica: SECRETS OF ELEMENTS. ADAGIO FOR NOTRE DAME.

Os presentamos la fascinante banda sonora del documental sobre la reconstrucción de la famosa catedral de Notre-Dame de Paris, realizada por Secrets of Elements, el nombre artistico de Johann Patzold, multiinstrumentista y musico activista del norte de alemania. No es la primera vez que defiende el patrimonio histórico haciendo bandas sonoras o acciones. Secrets of elements reune 12 piezas de musica sacra contemporánea aderezada de arreglos epicos que acompaña el renacimiento de una de las más grandiosas catedrales de europa.

MUSICA: SECRETS OF ELMENTS. A NEW CHAPTER.