ZANSHIN es un músico, artista sonoro y productor de música electrónica de Viena, Austria. El nombre "Zanshin" es un concepto de las artes marciales japonesas y se traduce aproximadamente como "atención omnidireccional", lo que refleja sus muchas inspiraciones e intereses.

Zanshin, lanza música en Affine Records y disko404, y sus pistas y remixes cubren una amplia gama, desde temas para la pista de baile polirrítmicos y emocionantes hasta estructuras sonoras experimentales.

"In Any Case By Any Chance" es el título del esperado segundo largo de Zanshin, en el que la electrónica lúdica, la composición brillante, la música de baile extrovertida y la música de cine sinfónica entran en una relación simbiótica. Del que "Heatseeker" es el último sencillo del nuevo álbum.