53:20

Esta semana en Resonancias, nueva sesión de Female Pressure de la mano de Myalin

A Myalin le encanta crear un viaje de alto octanaje a través de lo profundo e hipnótico hacia la catarsis que solo el techno puede inducir. Con sede en Bristol, Reino Unido, es residente de Fnoob Techno y presenta un programa mensual, 'Provenance' en Bloop London Radio.

Aqui la tenemos en exlusiva en las sesiones female pressure para Resonancias, en el extra de radio 3,

@myalinj

www.instagram.com/myalin.dj

TRACKLIST:

protoU – The Escape

Anji Cheung – Imperare

Emika Elena – Reflection

protoU – Electric Grounds

Camilla Pisani – Music Makes Victims

Melania – Moon Prism Power

Liza Aikin & Monolog – Formed by Impact

Liza Aikin – Enclave

Loan – Frequent Kicks

Brenda Sayuri – Anger

Suhasya – Cut in Half

Nnamael – Regina Orbis

Kriss Salas – Taking Off

Liza Aikin – Le Visage

Flaminia – Back to Zero

Lesser of – Too Old To Die Young

Julia Govor – Stand Alone

Linn Elisabet – Challenge M