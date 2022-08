59:56

Electric Indigo, DJ y compositora, inteligente y distinguida interpretación del techno

Electric Indigo, DJ, compositora, que se ha presentado en 45 países de Europa, Asia y América. Ella representa una inteligente y distinguida interpretación del techno y la música electrónica. En 1998 fundó la red transnacional female:pression por la que recibió una Mención de Honor en el Prix Ars Electronic en 2009. La República de Austria le otorgó el Kunstpreis Musik en 2020. Electric Indigo estrenó sus composiciones en festivales como el Wien Modern, Musikprotokoll, o Heroines of Sound . Su álbum debut "5 1 1 5 9 3" salió en Imbalance Computer Music, seguido de "Ferrum" en Editions Mego en 2020. "Brittle" fue lanzado en Ventil Records en 2022.

TRACKLIST:

01. Electric Indigo - Brittle [Ventil]

ventil-records.bandcamp.com/track/elect…igo-brittle

02. MimiCof - love control feat. HPRIZM [raster]

raster-raster.bandcamp.com/track/love-…feat-hprizm

03. Rojin Sharafi - Boloor [Zabte Sote]

zabtesote.bandcamp.com/track/boloor

04. Azu Tiwaline - Magnetic Service feat. Cinna Peyghamy [Livity Sound]

azutiwaline.bandcamp.com/track/magnet…nna-peyghamy

05. [MONRHEA] - .as .we .journey [self released]

monrhea.bandcamp.com/track/as-we-journey

06. Contagious - Whiptail Lizard [Morphine]

contagious-contagious.bandcamp.com/track/w…-lizard

07. Katharina Ernst - début [Ventil]

katharinaernst.bandcamp.com/track/d-but

08. NPVR - close2find part1 [$ pwgen 20]

pwgen20.bandcamp.com/track/close2find-part1

09. Ziúr - Catch Me Never [Planet Mu]

ziurinhell.bandcamp.com/track/catch-me-never

10. 3SBAT - Death & Rebirth [Soma]

soma-records.bandcamp.com/track/3sbat-…eath-rebirth

11. rRoxymore - Passages [Don't Be Afraid]

rroxymore.bandcamp.com/track/passages

12. Shygirl - TWELVE [Because Music Ltd.]

0800shygirl.bandcamp.com/track/twelve

13. Suzi Analogue - PPL PWR [self released]

suzianalogue.bandcamp.com/track/ppl-pwr

14. Zvrra - Tired Beetle [Avian]

avianstore.bandcamp.com/track/tired-beetle

15. Catnapp - stay unsaved feat. Aamourocean [Monkeytown]

catnapp.bandcamp.com/track/stay-uns…at-aamourocean

16. Pursuit Grooves - Cheer [What Rules]

pursuitgrooves.bandcamp.com/track/cheer

17. Hüma Utku - Continuing Bonds [Editions Mego]

humautku.bandcamp.com/track/continuing-bonds

18. Marija Jovanovic - Addiction / Electric Indigo Remix [Third Ear]

third-ear-recordings.bandcamp.com/track/ad…go-remix