58:33

Esta semana en Resonancias, nueva sesión de Female Pressure de la mano de Berenice Llorens

Compositora, guitarrista y artista sonora, además de productora y dj experimental. Berenice Llorens es de Córdoba, Argentina. Sus trabajos originales y sus sesiones se caracterizan por la experimentación y la creatividad eliminando fronteras entre géneros y estructuras. Con base en Berlín, Berenice es capaz de incorporar a su cosmos sonoro, el dinamismo natural y urbano del entorno que le rodea. Ha pasado por escenarios y clubes de su país de origen, y ha participado en festivales como Mutek Canadá, además de estar al frente del programa de radio Beyond of line.

@berenicellorens

berenicellorens.com

berenicellorens.bandcamp.com

TRACKLIST:

1 Mapping The Command - Pulso - 2022

2 Ode to Electronic - Caro C - 2021

3 Intro - Berenice Llorens - 2022

4 Scuba - Sukkube - 2022

5 Pleasure Note - Rene Wise - 2021

6 Here We Are (Original Mix) - Nakadia 2022

7 Subunda & Breakbeats - Echowoman -

8 Screw Dislocation - Isabassi - 2020

9 the key is to wonder - Joa Luna - 2022

10 Our Steps On Fire (Gosha Shermadini remix) - Efe Ce Ele - 2021

11 Ouroboros - Akkamiau -2022

12 Irrational Space - Lady Maru - 2021

13 Process - Ludmila Di Pasquale - 2022

14 Tono - Melina Blanco -2023

15 Electronic Joy (Original Mix) - Ellen Allien - 2019

16 Elsewhere - Hyas - 2022

17 Dha-1000 - Oscar Mulero - 2022

18 Diffuse humanity (Original Mix) - C-System - 2022

19 You live forever in my dreams - Alphonsine - 2022

20 Ouroboros - Akkamiau -2022

21 Original Samplers - Berenice Llorens