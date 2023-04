Resonancias

55:36

La dj italiana Ansonica viene adorando la música disco desde que era muy joven cuando su madre le transmitió su pasión por el italo disco. Durante años estuvo como dj en el Ribbon Club hasta su traslado a Berlín en 2015 donde Ansonica creció con otros parámetros entre sus platos iniciando una nueva etapa en la que generar su estilo propio, ecléctico y sin abandonar sus orígenes, lo que le ha permitido hacerse un hueco en la capital alemana, con sesiones glamurosas, como la que nos ha preparado para la serie female pressure.



TRACKLIST:

1. Daniela La Luz - Did you ever

2. Virginia - Tangish

3. Shanti Celeste - Shimmer

4. Sally C - Let’s get this

5. Maara - Princess express

6. Cinthie - Everything

7. Tama Sumo x Lakuti - An Ode to Audre

8. Juana Valeria - Disco Animal

9. Carlita - Bon Trip

10. Sophie - Nothing more to say (DUB)