Resonancias

59:58

Kleine Pía es el alias de Pía Sotomayor, quien debutó en 2003 bajo el alias de DJ Ruina. Con un estilo que cruza sin prejuicios entre Techno, Electro, House, Breakbeats y Experimental - Club Contemporáneo, ha tenido la oportunidad de presentarse en muchas radios, clubes, fiestas y festivales de Chile y el mundo. Desde hace unos años experimenta con las máquinas, editando singles para varios sellos como Panal y Halcxn. En noviembre de 2022, lanzó su primer EP Multi Level Void en el sello chileno-mexicano Filiae, un EP de 6 temas, tres originales y tres remixes, de Valesuchi, Tomás Urquieta y Ron Morelli, masterizado por AtomTM.

@kleinepia

www.instagram.com/piasotomayor/

TRACKLIST:

AGF Poem Producer - Kupala [Ukranian]

Kleine Pia - ddmmyyyy

MAGA - Siempre Él

Sister Zo - Afraid 2 Make a Move.

Ayesha - Rezo

or:la - Allaballa

Malugi - Stay The Night

Vibration Inc. - Dr. Drum

Nick Leon - Xtasis feat. Babatr (Pearson Sound Remix)

Bliss Inc. - Hacking The Planet

Anderson - Sunbeam

Adam Pits - Motion Sensor (Roza Terneza Remix)

Pillow Queen - Burns Me Up

Lisene - Mind Palace