Resonancias

12:47

Calluna es la última colaboración entre la creadora francesa Sobria Ebrietas e Iliaque.

The Committee for Sonic Research, conocidos como TCFSR comenzó en la década de 1980 principalmente para lanzar el trabajo de Except Buses, un grupo de música electrónica experimental. Permanecieron inactivos durante casi dos décadas antes de ser reactivados.

Ahora lanzan Calluna la reunión de dos creadores Iliaque y Sobria Ebrietas.

Iliaque es el proyecto de uno de los cofundadores de Ziklibrenbib (www.ziklibrenbib.fr) dedicado a promover la música Creative Commons (CC).

Calluna es la última colaboración entre la creadora francesa Sobria Ebrietas e Iliaque.





Una suerte de bricolaje sonoro que promueve el uso de licencias Creative Commons.