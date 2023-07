10:11

El país sufre la peor epidemia de esta enfermedad de su historia rozando las 300 muertes. Es una afección vírica que se trasmite a través de la picadura de un mosquito y que puede ser mortal. Además, en esta ocasión y según datos de la ONG Save the Children en Perú, un 30% de las víctimas son niños. Fer María Jimena o Manuel están entre los menores que alimentan las dolorosas estadísticas. Detrás están el cambio climático y, en particular, el fenómeno El Niño Costero con lluvias que favorecieron la acumulación de aguas estancadas que terminaron siendo criaderos de mosquito. El temor de la llegada ahora del Niño Global no hace más que incrementar el temor de los habitantes de las regiones más afectadas como Piura. Un reportaje de Pilar Bernal.