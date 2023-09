01:59:45

J. STRAUSS II: El Danubio azul op.314 (10.41) Orq. Fil. de Viena. Dir.: Z. Mehta. L. BONFA: Passeio no rio (3.18) P. Sáinz-Villegas (guit.) ANÓNIMO: El río de Sevilla (2.37) Huelgas Ensemble. Dir.: P. van Nevel. V. THOMSON: The river (23.48) Orq. Sinf. de Viena. Dir.: W. Hendl. DEBUSSY: Ariettes oublies: núm.3 L´ombre des arbres (2.08) E. Rivera (sop.) J. Robaina (p.) RIMSKY-KORSAKOV: Preludio Amanecer en el río Moscova (5.37) Orq. Sinf. de Cincinnati. Dir.: P. Jarvi. F. ALONSO: La Calesera: Acto III Romanza de Rafael “Agua que río abajo marcha” (3.25) Orq. Sinf. de RTVE. Dir.: A. Leaper. GLUCK: La Corona: Aria de Talanta “Quel chiaro rio” (10.18) C. Bartoli (mezz.) Akademie für Alte Musik. Dir.: B. Forck. MOMPOU: 2 Melodías: núm.1 “Llueve sobre el río” (2.55) A. Higueras (sop.) J. del Val (p.) SCHUBERT: Der Fluss 693 (4.37) D. Fischer-Dieskau (bar.) G. Moore (p.). RONTANI: Se bel rio (2.42) P.M. Martínez (sop.) R. Rodríguez Gavilanes (p.). LECUONA: Vals del Río Rin (2.43) R. Jolles (v.) T.Tirino (p.). BRITTEN: Curlew River op.71: núm.1 “Te lucis ante terminum” (7.21) English Opera Group. Dir.: B. Britten. ANÓNIMO: De la Riviera (1.28) Les Musiciens de Provence. NIELSEN: Pan y Syrinx op.49 (8.44) Orq. Sinf. de la Radio Danesa. Dir.:H. Blomstedt. H. MANCINI: B.S.O. Breakfast in Tiffany´s: Canción de Holly “Moon River” (2.55) C.P. La Marca (cello) N. Gouin (p.) Orq. de París.