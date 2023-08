02:00:07

D. SCARLATTI: Amor d´un ombra e gelosia d´un aura: Aria de Narciso “Vorrebe la speranza” (2.08) C. Mena (contratenor) Orq. Barroca de Sevilla. Dir.: N. de Figueiredo. SIBELIUS: Narciso (2.17) R. Auvinen (sop.) G. Djupsjoebacka (p.) LISZT: Berceuse S 174 R 57B (9.35) B. Grosvenor (p.) F. CORRADINI: Eco y Narciso: Aria de Eco “Bellísimo Narciso” (6.32) M. Arruabarrena (mezz.) S. Casademunt (viola da gamba) X. Díaz-La Torre (guitarra) C. García Bernalt (clave). MOMPOU: 5 Melodías sobre textos de Paul Valéry (12.26) M. Matheu (sop.) J. Masó (p.) MAHLER: Sinfonía núm.6 en la menor “Trágica”: II Scherzo (12.27) Orq. Fil. de Nueva York. Dir.: L. Bernstein. F. CHURCHILL: B.S.O. Blancanieves: Obertura (2.10) Dir.: F. Churchill. P. BERGER, CHICUELO: No te puedo encontrar (2.11) S. Pérez Cruz (cantaora) Chicuelo (guitarra) I. Vigueras (perc. Palmas) LULLY: Armida LWV 71: Acto 5 Pasacalle (13.28) Collegium Vocale de Gante. La Chapelle de Paris. Dir.: P. Herreweghe. A. ARACIL: Narciso abatido (7.16) I. Duval (flauta) G. Strosser (viola) TRADICIONAL, LORCA, GALLARDO DEL REY: Canciones populares españolas recopiladas por Federico García Lorca en arreglo para guitarra sola: selección (5.02) J.M. Gallardo del Rey (guitarra). MOZART: Don Giovanni KV 527: Obertura (5.44) Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: N. Harnoncourt. MOZART: Don Giovanni KV 527: Acto I Aria de Don Giovanni “Fin ch´an dal vino”, Acto II Canzonetta de Don Giovanni “Deh, vieni alla finestra” (3.18) G. Gerhaher (bar.) Orq. Barroca de Friburgo. Dir.: G. von der Goltz. R. GARCÍA TOMÁS: Je suis Narcissiste: selección (1.01) Orq. Sinf. De Mardrid. Dir.: V. Kattah. RICHTER: B.S.O. Nosedive: Tema “On reflection” (7.15) Max Richter (sintetizador)