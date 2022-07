01:59:21

LOCATELLI: Concierto para violín, cuerda y continuo en Re mayor, Op. 3 nº 1 (21.04). C. Siranossian (vl.), Hofkapelle Munchen. Dir.: R. Lotter. SAY: Sinfonía nº 1 Op. 28 “Estambul” (Cuarto y quinto movimientos: Merrily clad young ladies aboard the ferry to the princes´islands, About the travelers to Anatolia departing from the haydar pasha train station”) (8.23). B. Karadag (nay), H. Gungor (kanun), A. Koselerli (percussion), Orq. Fil. Borusan. Dir.: G. Aykal. BRAHMS: Concierto para piano y orquesta nº 1 en Re menor, Op. 15 (Primer movimiento: Moderato) (22.23). G. Gould (p.), Orq. Fil. de Nueva York. Dir. L. Bernstein. HAHN: L´heure exquise (2.23). D´une prison (3.13). S. Graham (mez.), R. Vignoles (p.). BOTTESINI: Gran dúo concertante para violín, contrabajo y orquesta (arr. para cl., con. y p.) (10.49). T. Capuano (cl.), E. Bosso (con.), L. Brancaleon (p.). HÄNDEL: Aria “Revenge, revenge, Timotheus cries” Alexander´s Feast, Parte 2) (7.18). B. Terfel (baj.), Orq. de Cámara Escocesa. Dir.: C. Mackerras. BRITTEN: Tormenta (4 Interludios marinos de Peter Grimes Op. 33 A) (4.13). Orq. de la Royal Opera House Convet Garden. Dir.: B. Britten. GLIER: Danza de los marineros rusos (3.53). Orq. Sinf. de San Luis. Dir.: L. Slatkin. CHOPIN: 24 Preludios, Op. 28 (nº 1 y 2) (2.32). S. François (p.).