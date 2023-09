02:00:35

En el programa de hoy de Reflejos en el agua contaremos con una selección musical muy especial, tan especial como la noticia que nos llegó en directo sobre los Premios Nacionales de Música 2023 que fueron otorgados a Eduardo Soutullo y a Juan Manuel Cañizares. ¡Enhorabuena!

PART: Vater Unser (3’30’’). A. Scholl (contraten.). Orq. De Cámara Morphing de Viena. Dir.: T. Wabnic. BARRIOS MANGORE: Maxixa (3’13’’). A. Malikian (vl.). J.F. Padilla (guit.). TELEMANN: Concierto para flauta dulce, flauta travesera, cuerda y continuo en mi menor (13’45’’). F. Bruggen (fl. De pico). F. Vester (fl.). G. Leonhardt (clv.). Orq. De cámara de Amsterdam. Dir.: A. Rieu. ONIA FARGA: Aplec Sardana (3’27’’). K. Macuta (vl.). D. Blanch (p.). VILLANUEVA: Egeria (6’07’’). ANÓNIMO: Regia Diva (4’39’’). Egeria. ULLMANN: Don Quijote baila fandango incompleta (9’22’’). Orq. Fil. De Bruselas. Orq. De la radio flamenco. Dir.: G. Albrecht. WILHELM GADE: Flores de primavera op. 2 (5’28’’). E. Torbinialli (p.). EMMANUEL VILLAUME: Obertura para un cuento divertido (5’42’’). Orq. Fil. De Eslovenia. Dir.: E. Villaume. RAMEAU: Anacreon. Aria del amor (4’28’’). S. Piau (sop.). Les Paladins. Dir.: J. Correas. ARNOLD: Fantasía para fagot solo op. 86 (4’36’’). B. Wightman (fg.). The Nash Ensemble. WILLAERT: Ricercar (2’47’’). M. Lewon (laúd). B. Roman (vl.). Le Miroir de Musique. HEINRICH ISAAC: La morra (2’05’’). P. Pierlot (vla. Da gamba.). A. Jochem de la Rosee (vla. Da gamba.). S. Watillon (vla. Da gamba.). GINASTERA: Danzas Argentinas (4’65’’). J. Querol (p.). FRANK MARTIN: Balada para trombon y piano (8’20’’). R. Casero (tnb.). A. Branch (p.). LLANAS RICH: Chromex (2’). Percussions de Barcelona. TURINA: Orgia. Danzas Fastasticas op. 22 (4’57’’). M. V. Aja (p.). SOUTULLO: But in Van ... (selec.). Real Fil. de Galicia. Dir.: A. Ros Marba.GRANADOS/CAÑIZARES: 12 Danzas españolas op 37 (3'46''). J. M. Cañizares. DE MORATÍN: 8 piezas para trompeta y órgano op 124 (selec.). J. I. Lozano Martinez (tp.). J. M. Berdejo Marin (org.).