PAUMANN: Con lacrime. O weder trost, min liebste zart. Reudentes en Do. Anauois (11.58). D. Catalunya (clv.), A.-A. Gómez (órg. positivo), R. Waldek (arp. medieval), G. Pérez (organetto y dir.), Tasto Solo. MARTIN: Los elementos (Agua y Fuego) (10.29). Orq. Real del Concertgebouw de Amsterdam. Dir.: B. Haitink. HAZM: Sobre el amor y los amantes: El collar de la paloma (Me quedé a solas con ella, Querría saber quién era, Reproches y quejas) (8.23). I. Kandoussi (voz), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. BORODIN: Danzas polovtisianas (Príncipe Igor, Acto II) (11.33). Orq. Fil. de Samara. Dir.: S. Fredmann. MASSENET: Les yeux clos (arr. para voz, tpa. y p.) (2.31). J. Sutherland (sop.), B. Tuckwell (tpa.), R. Bonynge (p.). SCHEIN: Suite a 5 en La menor nº 6 (Padouana, Gagliarda) (5.48). Hesperion XX: Dir.: J. Savall. RESPIGHI: Pini di Roma (21.37). Orq. Sinf. de San Francisco. Dir.: E. de Waart. JUDENKUNIG: Pavana alla veneciana (2.04). FESTA: Si come sete bella (3.54). A. Hernández Roque (ten.), L.-A. Muñoz (bar.), J. Coble (vla. de rueda, órg. portativo), F. Sánchez Mascuñano (vihuela), D. Mayoral (perc.), A. Tomás (perc.). Dir.: E. Paniagua. DUTILLEUX: Les heures (The shadows of time) (3.15). J. Escher (voz.), R. Plotkin (voz.), J. Swaim (voz), Orq. Sinf. de Boston. Dir.: S. Ozawa. BACH: Invenciones nº 7, 8 y 10 BWV 778, 779, 781 (7.44). M. Sánchez (p. y arr.), Pablo M. Caminero (con.), P. Jones (perc., mbira y efectos). DUFAUT: Suite para laúd en Sol menor (Tombeau de Mr. Blancrocher, Sarabande et Double) (6.31). P. Monteilhet (laúd).