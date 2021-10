01:58:27

Hoy nos centraremos en la figura de Goethe, autor que ha inspirado a multitud de compositores

BEETHOVEN: Obertura Egmont Op. 84 (8.10). Orq. De la Gewanhaus de Leipzig. Dir.: R. Chailly. BERLIOZ: La dammnation de Fausto: Nature immense (5.47). Bryan Hymel (ten.), Orq. Philarmonia de Praga. Dir.: E. Villaume. BRAHMS Rapsodia para contralto Op. 53 (12.57). Nathalie Stutzmann (con.), Coro Monteverdi, Orq. Revolucionaria y Romántica. Dir.: J. E. Gardiner. SCHUMANN: Hermann und Dorothea Op. 136 (9.06). Orq. Philarmonia de Londres. Dir.: R. Muti. THOMAS: Mignon: Connais – tu le pays? (5.43). Marie-Nicole Lemieux (mezz.), Orq. Nacional de Francia. Dir.: F. Gabel. STRAUSS: Wandrers Sturmlied Op. 14 (17.10). Coro Er4nst Senff, Orq. Fil. de Dresde. Dir.: M. Plasson. BOITO: Mefistofele: L’altra notte in fondo al mare (6.32). Maria Chiara (sop.), Orq. De la Ópera Popular de Viena. Dir.: N. Santi. DUKAS: L’apprenti sorcier (11.42). Orq. Nacional de Francia. Dir.: L. Slatkin. GOUNOD: Faust: Salut demeure chast et pure (6.03). Piotr Beczala (ten.), Orq. De la Radio de Munich. Dir.: I. Marin. MENDELSSOHN: Meeresstille und glückliche Fahrt Op. 27 (13.05). Orq. Sinf. de Londres. Dir.: C. Abbado. SCHUBERT: Gesang der Geister über den Wassern D 714 (10.12). Orq. Sinf. y Coro de RTVE. Dir.: J. Casas.