Como obras principales escuchamos el poema sinfónico "Ollantay" de Ginastera y la "Sinfonía nº 88" de Haydn. Pero también suena música de Rosa García Ascot, Fauré, Szymanowski, Riccardo Broschi, Franck o José Pradas Gallén.

ROSA GARCÍA ASCOT: Suite para orquesta (7’25”). Orq. Ibérica. Dir.: J. L. Temes. FAURÉ: 5 melodías de Venecia, Op. 58 (12’26”). M.-N. Lemieux (con.), R. Vignoles (p.). SZYMANOWSKI: Sonata para violín y piano en re menor, Op. 9 (20’21”). B. Kim (vl.), R. Blechacz (p.). TOSTI: El alba separa de la luz la sombra (2’42”). L. Pavarotti (ten.), Orq. Philharmonia de Londres. Dir.: P. Gamba. GINASTERA: Ollantay, Op. 17 (13’30”). Orq. Fil. de la BBC. Dir.: J. Mena. RICCARDO BROSCHI: Merope (selec.) (6’04”) C. Bartoli (mez.), Il Giardino Armonico. Dir.: G. Antonini. CESAR FRANCK: Quinteto para piano y cuarteto de cuerda en Fa menor (selec.) (16’27”). S. Richter (p.), Cuarteto Borodin. HAYDN: Sinfonía nº 88 en Sol Mayor, Hob. I, 88 (21’05”). Orq. del s. XVIII. Dir.: F. Bruggen. JOSÉ PRADAS GALLÉN: Morir es probar dulzuras (6’04”). C. Marqués (sop.), Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner