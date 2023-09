01:59:31

La obra principal de este bloque de Reflejos en el agua es "Absolut Jest" de John Adams, página para cuarteto de cuerda y orquesta inspirada en distintas obras de Beethoven. También escuchamos el virtuoso "Concierto para trompeta" de Hummel o la deliciosa "Serenata Op. 30" de Roussel, junto a otras piezas de Poulenc, Bruckner o Kodaly.

POULENC: Sonata para 2 clarinetes (6’). W. Meyer (cl.), S. Meyer (cl.). BRUCKNER: Salmo 150 (8’16”). J. Booth (sop.), Corydon Singers, Orq. Corydon. Dir.: M. Best. GRAINGER: Walking Tune (3’33”). Bounemouth Sinfonietta. Dir.: K. Montgomery. JOHN ADAMS: Absolute Jest (25’15”). Cuarteto Doric, Real Orq. Nacional de Escocia. Dir. P. Oundjian. CAPLET: 3 Fábulas (selec.) (3’23”). E. Ameling (sop.), R. Jansen (p.). BACH: El arte de la fuga (selec.) (4’47”). F. P. Zimmermann (vl.), H. Schiff (vc.). HUMMEL: Concierto para trompeta y orquesta en Mi Mayor (17’31”). J. Segal (tp.), Orq. de la Tonhalle de Zurich. Dir.: D. Zinman. OCKEGHEM: Alma redemptoris mater (5’45”). The Hilliard Ensemble. Dir.: P. Hillier. ROUSSEL: Serenata, Op. 30 (15’42”). Academy fo Saint Martin in the Fields. KODALY: Danzas de Galanta (14’04”). Orq. Fil. de Londrtes. Dir.: G. Solti.