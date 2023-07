Reflejos en el agua

01:55:51

HAHN: Canciones en dialecto veneciano (nº2 La barchetta.) (3.11)

Anthony Rolfe Johnson (t.) Graham Johnson (p.)

BRAHMS : Intermezzo en la mayor op.118 nº2 (6.04)

J.Katchen (p.)

BRITTEN: A ceremony of carols (nº3 There is no rose) (2.15)

Sioned Williams (arpa) The Sixteen Dr. H.Christophers

BEETHOVEN : Cuarteto de cuerda nº11 en fa menor op.95 (20'27")

Cto. Alban Berg

DOWLAND: Go crystal teares y Now o now (8’12” )

The Hilliard Ensemble Dr. P.Hillier

SMETANA: Mi patria (nº2 El Moldava)(13’03”)

Orq. Sinf de Chicago Dr. D.Barenboim

MOZART : Variaciones sobre Unserdummer poebel mein” K.455 (14’25”)

A.Schiff (p.)

HAYDN: Sinfonía nº 105 en si bemol mayor ‘Sinfonía concertante’ (19’52” )

Philharmonía Hungárica Dr. A.Dorati

PROKOFIEV : Obertura sobre temas hebreos op.34 (8'35")

Ensemble Walter Boeykens

TCHAIKOVSKY:"Nocturno" op.10 nº1 y "Sueño al anochecer" op.19 nº1 ( 8'49")

S.Richter (p.)