Hoy, en Reflejos en el agua I, tenemos un programa especial. Pasaremos esta tarde de verano disfrutando de música de compositores salamantinos. Descubrimos la ciudad a través de la música.

BRETÓN: En la Alhambra (7’09’). Gran Orq. Sinf. Dir.: A. Argenta. ANÓNIMO: Charrada de salamanca (3’03’’). Hermanos Escorial. GOMBAU: El Aire (1’52’’). J. Pixan (ten.). A. Zabala (p.). Amanecer. Boceto de poema Sinfónico (4’34’’). M. T. Roeva (vl.). Orq. Sinf. De RTVE. Dir.: A. Tamayo. Paráfrasis sobre temas Beethovenianos (5’24’’). Taller de Música Contemporánea de Salamanca. BRETÓN: Guzman el bueno. Preludio (7’21’’). Orq. De la Comunidad de Madrid. Dir.: M. Roa. DEL ENCINA: Moricos, los mis moriscos (3’57’’). P. Esteban. (vla. Da gamba.). J. Ricart. (vla. Da gamba.). C. Magraner. (vla. Da gamba.). J.C. De Mulder. (vihuela). A. Samsaqui (qanun). Capella de Ministrers. Dir.: C. Magraner. Ay que triste que vengo cml 293 (2’04’’). Coro de Voces Graves de Madrid GGC. Dir.: J. P. De Juan. Pedro I bien Te quiero CMP 278 (3’19’’). D. Abundes (sop.). Grupo Cinco Siglos. BRETÓN: Salamanca (12’17’’). Joven Orq. Sinf. Ciudad de Salamanca. Dir.: I. García Vidal. DE SALINAS: Romancero Viejo y Nuevo en el Quijote (6’53’’). Los músicos de Ureña. Rosa Fresca (2’42’’). Hirundo Maris. BRETÓN: Seguidillas por ser la virgen de la paloma (1’32’’). Band. Sinf. Municipal de Madrid. Dir.: E. García Asensio. PISADOR: Pavana muy llana para tañer pum 4 sobre la folia (2’08’’). J. C. De Mulder (vihuela). Concort de violas da gamba de la Universidad de Salamanca. Para qu’e es da tanto queremos: endecha de canaria (3’41’’). O. Aleman (sop.). J.C. De Mulder (vihuela). Nada Te turbe (3’25’’). S. Rivas-Caballero (mez.). J. C. De Mulder (vihuela). BRETÓN: Sinfonía no1. En fa mayor. (3’23’’). Orq. Sinf. De CyL. Dir.: J.L Temes. MANUEL PARADA: Pasan los Almogávares (3’07’’). Band. De Música de la Regios Aerea Central. Dir.: M. Larios. Los últimos de filipinas. Suite de la película (15’06’’). Orq. Sinf. De RTVE. Dir.: A. Leaper. Rianxeira (2’30’’). T. Rourne (sop.). C. Díaz Martin (p.). TRASCASA/MARIJUAN: Charrada (2’21’’). A. Garcia Blazquez (dulzaina). A. Garcia Blazquez (caja). A. Crespo Gonzalez (bombo). BRETÓN: Cuarteto de cuerda no3 en mi menor (5’03’’). Cuarteto Bretón. ALLU: La primavera op 24 (selec.). A. Benavides (p.).