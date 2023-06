04:48

Los exitos de Midge Ure han brillado mas que el recuerdo que este genial cantante. Cuando empezaron a imponerse los sintetizadores a finales de los 70 y en los primeros 80 conquistó las listas británicas con Visage y su "Fade to grey" para, en ese mismo, ponerse al frente de Ultravox y resucitar el grupo con "Vienna".

Tras componer con Bob Geldorf el exitoso "Do they know its Christmas?", precedente del "We are the world" en los '90 comenzó una carrera en solitario cuyo principal éxito fue este "Breathe", que triunfó a mediados de la década.