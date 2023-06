56:28

Miguel Ríos @mrios comenzó su carrera en 1962, había descubierto el rock trabajando en la sección de discos de unos grandes almacenes de Granada, su ciudad natal. Empieza a grabar canciones y después participa en las míticas ‘Matinales del Price’, unas galas celebradas los sábados por la mañana en el Circo Price. Su primer gran reconocimiento llega en 1968, con publicaciones como ‘El río’, ‘Vuelvo a Granada’ y en 1969 con la adaptación del ‘Himno a la alegría’, el último movimiento de la novena sinfonía de Beethoven.

En 1982, publica ‘Rock n’ Ríos’ un disco doble grabado en directo, en Madrid, se vendieron más de 400.000 copias e inmediatamente se convirtió en una gira, después llegaron otras como ‘El rock de una noche de verano’ junto a Luz Casal y Leño.

Miguel Ríos, ha presentado programas de televisión y no ha parado de ofrecer conciertos, giras y publicar discos, ahora reedita una nueva versión del Rock n’ Ríos, 40 años después en la que participan artistas como Amaral, Annie B Sweet, Rebeca Jiménez, Love of Lesbian o Víctor Manuel entre otros. Miguel Ríos ha anunciado una retirada que parece no llegar nunca, ya que como reza en la biografía de su página web: “Sin el rock, es imposible entender nuestra historia más reciente. Y sin Miguel Ríos, es imposible entender nuestro rock”.