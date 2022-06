Radiogaceta de los deportes Athenea: "El equipo tiene muchas ganas de que empiece" 07:18 Athenea Del Castillo, delantera de la selección española femenina de fútbol, ha hablado en Radiogaceta de los deportes de sus aspiraciones y las del equipo en la Eurocopa que se disputa este verano en Reino Unido.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]