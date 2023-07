Radiofreqüències

54:28

Sempre emotiu i amb un tempo Zen, Santiago Latorre és un compositor activista, antisistema i gamberro, però d'aquells que els cauen bé als pares. Capaç de fusionar veus harmòniques i la cançó popular tradicional, amb electrònica Pop melòdica, aconsegueix una cosa semblant a Música Sacra ideal per Ser o Estar, o aconseguir alguna cosa semblant a "un estat de consciència més elevada-ment irònica". Encara que el que li agrada de debò és jugar a trencar patrons estilístics i cridar l'atenció, experimentant amb les reaccions que provoca en el públic més curiós i inconformista. Un dels nostres. Presenta The Architecture of Friendship en col·laboració amb Colin Self, Nieves Arilla i Sandra ajudant amb les màquines.

Fotos by Leafhopper