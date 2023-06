Radiofreqüències

01:58:23

Crystal Murray (Live) + Horse Meat Disco & Prosumer DJ Set

Revetlla de Sant Joan a Ràdio4 amb dues hores de música en directe impressionant, festiva i altament ballable.

Encara ens estem recuperant de la trentena edició de Sónar, de la qual encara no ha passat ni una setmana… i res millor per aquest Sant Joan que celebrar-ho amb part del concert de Crystal Murray i el set hiper-optimista, ple de Hits i revival dels Horse Meat Disco amb Prosumer.

Arranquem amb Crystal Murray, de la qual escoltem les primeres tres cançons del seu concert a Sónar. Aquesta artista francesa de només 21 anys, té una veu que ja sona com la de les grans Dives del Funky Disco, amb aires de nova promesa del Rap, elegància, classe, presència i influències de Marvin Gaye o John Coltrane.

I després...Festa amb Horse Meat Disco and Prosumer.

Irreverents, divertits, amb un coneixement i una col·lecció de música de com a mínim 4 dècades impressionants, i sembla que amb l'únic objectiu de destrossar-te ballant, així es van presentar Horse Meat Disco i Prosumer a l'escenari Sonar Village, per tancar la programació, el final de festa del què ha estat Sónar Dia.

En aquesta sessió de més d´hora i mitja de durada, escoltareu i ballareu, infinitat de temes que ja coneixeu, però amb un mastratge digne de reverència. Kid Creole & The Coconuts, Afro Medusa, Giorgio Moroder, Donna Summer, Lips INC … samples de grans èxits de la música Disco dels 80 fins a col·laboracions vocals de Rosalia i Tokischa, entre altres elements, més o menys fàcils de reconèixer, per un públic amb ganes de bailar novetats del Nu Disco.

Bona Revetlla!!

Photo: David Simon y Blanca Galindo (leafhopper.eu)