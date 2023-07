01:09:13

Més Radiofreqüències, més actuacions de la darrera edició de Sónar. I ara des de Sudàfica, Omaqoga.

Amb aquest trio, aquest jovenissim trio, ens plantegem grans preguntes de la humanitat, que va ser primer els balls Zulú o el "QUM", que es com es pronuncia una nova corrent musical i cultural (Gqom) que des de fa dues dècades s'està coent als carrers i als barris de la ciutat sudafricana de Durban, però que ja està donant el pas a Europa i la resta del món.

Es necessita una herència genètica molt profunda per acostar-se als moviments ancestrals i les ganes de ballar, irrefrenables, que provoca escoltar-los en aquest Set en el que hi han temes del seu unic àlbum de moment, Back to Ebombeni, amb referencies, d'amics i altres idols d'aquest moviment sociocultural nascut a Durban.

Omagoqa, escenari Sonar Park --- Dissabte de Sonarr 2023