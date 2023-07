Radiofreqüències

56:41

Elegant, optimista i efectiu, Michael Cox aka MikeQ, conjuga tots els verbs del House en un Megamix molt personal. Bases de Funk, Latin-House, Garage, Soulful on van entrant i sortint acapelles amb una precisió de rellotge Suís per gaudir d'un Set amb sabor 100% americà, que ens recorda a aromes del House Clàssic de Mateo & Matos, Blaze , Masters At Work, Todd terry o Frankie Knuckles.

Una sessió que no podem mesurar en BPMs (Beats per minut) perquè aquest DJ protagonista d’una temporada a Legendary, el concurs de voguing d’HBO, té la seva pròpia unitat de mesura: els MQMs (MIKEQs per minut). Així que, si vols, a més de ballar, pots participar en el nostre repte "El premi és la diversió" amb només encertar quantes vegades sona l'ID - MikeQ - durant la sessió o a quants MIKEQs per minut sonen els temes?