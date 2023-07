Radiofreqüències

59:50

Com un Porsche posat a punt per a la festa, la británica Eliza Rose, amb el seu aire de Lady Miss Kier, del grup Deeelite, passa de 0 a 138 BPM en 7'5 segons i es manté a aquesta velocitat de creuer fins al final. Movent-se amb total impunitat entre diferents estils del House i el UK Garage, utilitza mostres de temes coneguts de Robin S, Richard Grey, Aretha Franklin, i fins i tot Roisín Murphy a la seva etapa de Moloko, entre d'altres, per construir meravellosos MashUps i fins i tot, es diverteix "Buscant a Jacq's", mentre el públic ho dóna tot al Sonar Village.