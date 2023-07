Radiofreqüències

47:01

No deixem l'escenari Sónar Complex +D per gaudir de la posada en escena de Caos Sota El Cel, el darrer treball de Desert (Cristina Checa i Eloi Caballé) amb la col·laboració de l'artista visual, Boldtron, el disseny lumínic d'Oscila Studio i amb visuals nascuts dun experiment col·laboratiu amb Krea, comunitat i empresa especialitzada en els usos creatius de la IA.

Música Electrònica amb el segell "Made In CAT", que ens convida a viatjar per la seva visió del món, a cavall de sons de sintetitzadors i arpegis, efectes equilibrats i veus melòdiques cristal·lines, on hi caben elegància i intimisme i emocions que ens generen els altres, en moments sensibles. Pop electrònic per a ments adultes.

Foto by Dani Cantó