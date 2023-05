29:44

Avui, a l’ArxiuSonar de Radiofreqüències Sketch Show.

Haruomi Hosono i Yukihiro Takahashi (la Yellow Magic Orchestra, amb Ryuichi Sakamoto) van tornar l’any 2003 a Europa, després de 20 anys d’absencia, una de les poques escales, potser la primera o la segona, va ser al Sónar d’aquell any.

Avui recuperem la entrevista, a gairebé 4 idiomes, en directe i a la carpa de RNE al pati de les Dones del CCCB. Aquesta entrevista la vam fer una excasa mitja hora després del concert de Sketch Show, i des de llavors el seu tema Cronograph forma part de la nostra playlist básica. I per arrodonir la sorpresa, una any després … Hosono, Takahasi i Sakamoto van pujar junts a l’escenari del Sonar Nit amb el seu projecte Human Audio Sponge … i dels que escoltem uns minuts, tot recodant que de tots tres a dia d’avui només sobrevivu Haroumi Hosono, després de la mort aquest any amb poc mes de 2 mesos de diferencia de Yukihiro Takahashi i Ryuichi Sakamoto.

Agraïments especials a la Cecilia Doldán (Traducció) i a Sergi Vila (support tècnic adicional i neteja d'audios originals)