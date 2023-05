31:32

A l’Arxiu Sonar d’aquesta setmana: Laslov Fogarasi aka Yonderboi.

Un artista que ens va fascinar, allà cap a l’any 2000, des que va arribar a les nostres mans el seu primer álbum: Shallow and Profound. Un artista desconegut, molt jove, i procedent d’una Europa de l’Est més desconeguda encara, per nosaltres (Hongria), que va sorprendre i que pujava a l’escenari SonarVillage, del SonarDia, un any després, al 2001.

Avui recuperem l'entrevista que li van fer a aquest petit geni (estaba gairebé acabat de sortir de la secundaria), en directe per Radiofreqüències, i part del seu concert en format quintet, que inclou temes com Pabadam, Milonga del Mar o el primer tema que va gravar, aquella versió instrumental del "Riders On The Storm" de The Doors.