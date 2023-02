Radiofreqüències

46:41

Avui al nostre Arxiu Sonar fem una ullada a dos grans concerts de les nits del SONAR, amb segell Nova York:

Chic, a l’escenari Sonar Club del Festival Sonar de l’any 2006 i Beastie Boys de l'any 2007. Tots dos, els vam seguir, els vam escoltar i els vam compartir en directe a les transmisions que Radio3 feia des de Sonar Nit.

En el cas de Chic, la transmisió va ser un luxe, que vam fer amb els comentaris de Chito de Melero. Escoltem els temes "Everybody Dance" i "Good Times" on Nile Rodgers fa l’ullet a The Sugar Hill Gang, rapejant un tros del tema Raper's Delight, sobre la base del mític tema de Chic.

L’altre moment estelar que treiem de l’Arxiu Sonar, es el concert un any després de Beastie Boys.

Si hi ha una sensació que recordem d’aquella nit és la energía, crec que encara podríem estar botant. Cinc anys després, va morir Adam Yauch … per tant, gravacions com aquesta, són tot un luxe.