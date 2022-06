13:47

El batle de Palma ha destituït Sonia Vivas com a regidora de l'equip de govern i se cancel·la la celebració de la setmana de l'orgull de Palma. José Hila és en aquesta hora a punt de signar el decret que confirma aquesta decisió arran de la crisi a l'equip de govern que esclatava emb el comunicat en què Vivas atacava la responsable d'urbanisme, Neus Truyol. Tot arran de la polèmica per l'organització de la setmana de l'orgull de Palma, que finalment no se celebrarà. Una polèmica que s'ha fet grossa la darrera setmana arran de les declaracions de l'organitzadora, Kristin Hansen, en què menystenia els ciutadans de la Part Forana. Però que ja ve de ben enrere amb l'Associació Ben Amics. Avui hem parlat amb la presidenta de l'Associació, Tatiana Casado.