30:10

- Preocupació la possibilitat que s'ampliï el nombre de creuers.

- Detengut un home per apunyalar dos joves a un local d'oci nocturn de Can Pastilla.

- La firma de noves hipoteques per a la compra d'habitatge va minvar un 2'6%.

- Un home ha mort atropellat aquesta matinada a Sant Antoni de Portmany.