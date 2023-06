50:06

- Reaccions a les mesures de l'acord entre PP i VOX.

- Polèmica per la transferencia de fons de Ports de les Illes a l'IBAVI.

- Pla del Govern per lluitar contra la precarietat laboral.

- A disposició judicial el conductor que va matar un ciclista el passat dimarts a Eivissa.

- Mariona Caldentey i Cata Coll aspiren a estar a la llista de la selecció espanyola pel Mundial.

- A Entrada Anticipada rebrem la visita del grup The Wheels.