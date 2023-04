49:19

- Les dades avançades de l'IPC no donen cap aler als ciutadans.

- Les discoteques d’Eivissa ja ho tenen tot llest per a les fetes d'obertura.

- El primer de maig comença la campanya d'alt risc d'incendis forestals.

- Nou detingudes a Manacor a una operació antidroga.

- Jaume Munar s'ha classificat per a tercera ronda del Màsters Mil de Madrid.

- El Mallorca Palma Futsal visita l'Antequera.

- Entrada Anticipada rep de nou la visita de DANIEL HIGIÉNICO.