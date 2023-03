50:02

- La borrasca Juliette no dona treva i ja s'han desbordat 7 torrents a Mallorca.

- Alerta vermella per fort vent i onades fins als 15 metres d'alçada.

- A Palma, s'han obert dos clots a l'asfalt i hi ha perill d'un tercer a les Avingudes.

- Els preus s'han tornat a enfilar el mes de febrer un 6'1%.

- Principi d'acord a Educació.

- Scaloni, exjugador vermell, millor entrenador de la temporada.