49:40

- Els taxistes demanen presencia policial a l'aeroport de Palma.

- L'advocat de l'home que denuncia abusos sexuals a la Fundació Nazaret, confía en arribar a judici.

- Els jutges i fiscals de tot Espanya no descarten convocar una vaga.

- Aquest estiu hi pot haver restriccions d'aigua a les Pitiüses.

- El Mallorca viatja avui a Madrid per enfrontar-se demà a l'Atlètic.