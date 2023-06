49:24

- Joves mallorquins avui es traslladen a Menorca per viure les festes de Sant Joan.

- Avui s'ha reprès el judici per la instrucció del Cas Cursach.

- La llengua, qüestió primordial per VOX.

- Ja han començat les rebaixes.

- Més reivindicacions pel futur govern: el sector del taxi.

- Las Palmas serà el primer rival del Reial Mallorca.