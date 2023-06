49:38

- El PP i Vox disposen de 14 dies per arribar a un acord.

- Rafel Ruiz, ex batle de Vila, declara als Jutjauts

- El GOB compleix 50 anys.

- Els hotelers de Can Picafort contra el Reggaeton Beach Festival.

- Saturació a les urgències de Son Espases.

- Àlex Abrines s'ha proclamat campió de la lliga ACB amb el FC Barcelona.