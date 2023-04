50:01

- Un detengut en una operació antidroga de la Guàrdia Civil.

- El batle d'Eivissa citat a declarar com a investigat al Cas Ports.

- Dues manifestacions a les portes de l'hospital de Can Misses.

- Avui divendres s'ha posat fi al Ramadà.

- Suspeses les classes a l'institut Can Peu Blanc de Sa Pobla per actes vandàlics.

- El Mallorca Palma Futsal torna avui a la Lliga.